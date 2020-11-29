إيران تسجل 12 ألفا و950 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد تسجيل 12 ألفا و950 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و389 حالة وفاة جراء الإصابة به خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريح نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 948 ألفا و749 شخصا، بينهم 5 آلاف و859 شخصا في وضع حرج.

وأضافت: "عدد المتعافین من الفیروس بلغ 658 ألفا و292 شخصا حتى الآن، وتوفي 389 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الإصابة بالفیروس إلی 47 ألفا و874 شخصا".

من جانبه، صرح وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، بأن مستوى وباء فيروس كورونا الذي تشهده البلاد آخذ في الانخفاض، خاصة في المدن التي فُرضت فيها قيود الحجر والإغلاق في نوفمبر الجاري.

وفي اجتماع مجلس المشرفين على تنفيذ الخطوة الرابعة من حملة التعبئة الشعبية لمكافحة كورونا، قال نمكي: "كان من المتوقع أن تشهد البلاد هذا الشهر ما بين 800 إلى ألف حالة وفاة يوميا، لكن لحسن الحظ انخفضت أعداد الوفيات، مع أنه لم تظهر بعد آثار القيود الجديدة المفروضة".

يذكر أن إيران تعد الدولة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط.