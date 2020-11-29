العثور على جثة بها آثار خنق وسط الزراعات شمالي الأقصر

عثر الأهالي في شمال الأقصر على جثة شاب بها آثار خنق، اليوم الأحد، ملقاة وسط الزراعات، بجوار بنزينة السيد، بقرية الزينية قبلى، وتم إبلاغ الشرطة والنيابة لمعاينة الجثة.

تعود التفاصيل إلى تلقي اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، بلاغا بالعثور على جثة شاب يدعى أحمد محمد إمام، 22 عاما، ملقاة وسط الزراعات، شمالي المحافظة وبها آثار خنق.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأقصر العام، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

وكانت الأقصر قد شهدت اليوم مصرع شاب تحت عجلات قطار بعد اختلال توازنه وسقوطه على القضبان، أثناء هبوطه، عند مروره بمزلقان نجع الخطباء وسط مدينة الأقصر، وتم نقل الجثة للمستشفى.