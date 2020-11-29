عامل يطعن زميله بمطواة لظنه أنه سبب فصله من عمله

طعن عامل بمصنع نسيج زميله بسكين في شبرا الخيمة، بعد أن ظن المتهم أن المجني عليه تسبب في فصله من عمله، وجرى نقل المجني عليه لمستشفى ناصر العام في حالة خطرة، وألقي القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بالواقعة من العميد محمد النجار، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، حيث وأوضحت التحريات التي باشرها العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، أن المجني عليه يدعي "أ .ع " 47 عاما، عامل بمصنع نسيج، مقيم بناحية شارع إبراهيم بك بدائرة القسم، مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، وتم نقله لمستشفى ناصر العام.

وبسؤال المجني عليه، قرر أنه أثناء تواجده أمام المصنع محل عمله، حدثت مشادة كلامية بينه وبين "ب. ج " 29 عاما، عامل بذات المصنع، لاعتقاد الأخير أنه المتسبب في فصله من عمله، لتتطور المشادة بينهما إلى مشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته.

تمكن المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا، من ضبط المتهم، وتبين إصابته بسحجات وخدوش بالرقبة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتهم المجنى عليه بإحداث إصابته، وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة بإرشاد المتهم.