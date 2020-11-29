أبو الغيط  يبحث مع محمود عباس تطورات القضية الفلسطينية

التقي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية مساء اليوم ٢٩ نوفمبر مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في مقر اقامة سيادته بالقاهرة.

وصرح مصدر مسؤول بالامانة العامة أن اللقاء - وهو الاول منذ انتشار جائحة كورونا في فبراير الماضي - شهد استعراضا شاملاً لمختلف جوانب القضية الفلسطينية في أعقاب التطورات الاخيرة التي وقعت وتداعياتها، وفي مقدمتها نتائج الانتخابات الامريكية.

وأوضح المصدر أن الأمين العام حرص علي الاستماع الي تقييم الرئيس عباس بشأن موضوعات اعادة العلاقات مع اسرائيل وملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وتأثير الاوضاع الاقليمية علي القضية الفلسطينية.

وأضاف أن ابوالغيط أكد للرئيس الفلسطيني أن الجامعة العربية كانت وستظل داعمة بلا حدود لنضال الشعب الفلسطيني وصموده من أجل استعادة حقوقه المشروعة وتحقيق السلام القائم علي العدل، وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة علي اساس وعاصمتها القدس الشرقية الي النور.

وقال المصدر أن اللقاء شهد ايضا تقييماً للوضع في ظل نتائج الانتخابات الامريكية حيث اتفق علي أن وجود ادارة امريكية جديدة من شأنه فتح المجال أمام استعادة الولايات المتحدة لدور أكثر نشاطاً وايجابية للسعي نحو تنفيذ حل الدولتين استناداً الي المرجعيات الدولية المعتمدة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.