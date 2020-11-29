خلال شهرين ودفعة واحدة.. تفاصيل صرف مساعدات الكوارث من وزارة التضامن

أوضح قطاع الحماية الاجتماعية، التابع لجهة الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل صرف مساعدات الكوارث والنكبات، الفئات المستحقة لها، الشروط والأحكام، وإجراءات الحصول على الخدمة، وفقا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل مساعدات الكوارث والنكبات من التضامن

مساعدات مالية تصرف دفعة واحدة، في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث مثل حالات الفيضانات، السيول، الزلازل، الإنهيارات، الغرق، الحريق، الحوادث والتصادمات وغيرها، على أن تصرف في حالات الوفاة، الإصابة، الإعاشة، خسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة غير المؤمن عليها.

المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات الكوارث والنكبات من التضامن

ـ شهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث.

ـ محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

ـ تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

ـ تقرير هندسي في حالة الانهيارات المنزلية.

ـ تقرير زراعي في حالة حدوث خسائر في الأراضي الزراعية.

ـ تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية.​

ـ بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

إجراءات الحصول على مساعدات الكوارث والنكبات من التضامن

ـ تقديم طلب لوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث في خلال (60) يومآ من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وخلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقاً به المستندات المؤيدة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في وقت سابق استعدادها الكامل لمساعدة الأسر المنكوبة إثر الحوادث، وانهيار العقارات، مشيرة إلى أنّ لديها 26 مركز إغاثة.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى انتشار لجان إغاثة فرعية في مديريات التضامن الاجتماعي، والإدارات الاجتماعية التابعة لها، إضافة إلى لجنة إغاثة بالوزارة، لتكون على أهبة الاستعداد لتولي مهام الإغاثة المطلوبة.