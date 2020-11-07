بالصور.. سيول تجتاح الإسكندرية وغرق الشوارع وارتفاع منسوب المياه

اجتاحت مدينة الإسكندرية، مساء اليوم، أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، بالإضافة إلى أصوات الرعد والبرق في السماء، التي تسببت في غرق الشوارع بسبب تساقط كميات كبيرة من الأمطار.

كما تسبب تراكم المياه، في تعطيل حركة المرور في عدد من الشوارع الرئيسية.

تسببت السيول التي تساقطت على مدينة الإسكندرية، اليوم السبت، في غرق عدد من الشوارع الرئيسية، ومنها منطقة وادي القمر غرب المدينة الساحلية وشرق الإسكندرية.

وتقع منطقة وادي القمر في غرب المدينة وتكتظ بالسكان، وبجوارها منطقة المكس وشركة الإسكندرية للبترول، ويعد طريق وادي القمر الذي شهد الغرق يربط بين منطقة الدخيلة ومنطقة المكس غربًا.

وقال عصام الدين أحمد، أحد أهالي منطقة وادي القمر، إن الشوارع غرقت في المياه منذ الصباح بسبب تساقط الأمطار بشدة بالقرب من مزلقان وادي القمر، لافتًا إلى أن المنطقة دائما ما تغرق في كل نوة.

وشهدت شوارع الإسكندرية، هطول أمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، لـ"لوطن" إنه تم التدخل السريع لسحب كافة المياه المتراكمة في طريق وادي القمر بالإسكندرية، لافتًا إلى أن هناك تمركزات للسيارات في غرب المدينة الساحلية للتدخل الفوري.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إن كمية مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي المتهالكة على مدار السنين ومحطات الرفع.

وتفقد المحافظ على مدار الساعات الماضية، أحياء المحافظة، لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة، والاطمئنان علي سيولة الحركة المرورية.

وشدد "الشريف" على مسؤولي الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية استمرار سحب المياه، وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه، وسرعة شفط المياه المتراكمة لحين انتهاء الأمطار التي تتعرض لها المحافظة.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تواجدها على مدار الساعة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من اليوم، وذلك وفقًا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية.