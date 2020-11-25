سيول وعقار مائل وتدخل رئاسي.. ماذا حدث في الإسكندرية خلال 24 ساعة؟

شهدت محافظة الإسكندرية، خلال الساعات الماضية، عدة أحداث مختلفة بداية من السيول، وحتى عقار الإسكندرية المائل، وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أنقذت 12 أسرة من التشرد والضياع.

أمطار تغرق المحافظة

وتعرضت خلال الساعات الماضية، محافظة الإسكندرية إلى ما يعرف بـ"نوة المكنسة"، حيث شهدت موجة من الطقس السيئ، عبارة عن هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، مع رياح أدت إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة، وغرق لشوارع المحافظة، بعد أن فشلت البالوعات "الشنايش" في احتواء المياه.

وتحركت الأجهزة المحلية في المحافظة، لشفط المياه من الشوارع، بالإضافة إلى إصدار قرار من محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، بتعطيل الدراسة، وعقدت اجتماعًا عاجلًا من أجل وضع خطة للتعامل مع هذه النوة، والنوات المقبلة.

لم تكن هذه هي الكارثة الوحيدة التي شهدتها المحافظة الساحلية، بل كانت هناك كارثة أخرى بدأت تتفاقم رويدًا رويدًا، حتى وصلت إلى ذروتها، وتدخل الرئيس السيسي لحلها، وهي أزمة العقار 140، الموجود في شارع الأميرية بكرموز، في حي غرب.

أزمة العقار المائل

كانت هذه المشكلة موجودة منذ عام 2017، حيث كان مائلا 20 سنتيمترًا، ولكن خلال الأيام الماضية وصل ميل العقار إلى 50 سنتيمترًا، وشكلت المحافظة لجنة لفحص العقار، وتوصلت إلى أن العقار المائل بالإسكندرية تم بناؤه منذ نحو 9 سنوات وبدون ترخيص بالكامل بداية من الأرض وحتى الدور الـ 11، وأن 12 شقة فقط من العقار مأهولة بالسكان.

لم يكن ميل العقار هو المشكلة الوحيدة في هذه الأزمة، ولكن هناك 12 أسرة، وصفهم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في مداخلة مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، بأنهم من "البسطاء"، مؤكدا أنهم يرفضون الخروج من العقار لأنهم ليس لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه، ولا يرون مشكلة في العيش في العقار.

وتدخل السيسي لحل الأزمة على الفور، حفاظا على أرواح السكان، لنقلهم إلى مكان آخر، مع توفير دعما ماديا وعينيا لهم.

وعرضت الإعلامية لميس الحديدي، مقطع فيديو للواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يبلغ السكان بالخبر، حيث قال لهم: "تم رفع الأمر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، شخصيا، وبمجرد ما سمع الشكوى وحالة التضرر اللي أنتوا فيها، أمر بالدعم الكامل عيني ومادي لكم، وأمر بتعويض الأسر المتضررة المقيمة في الوحدات السكنية في البرج، بوحدات في مشروع (بشاير الخير 3)".

من جانبهم، هتف السكان قائلين: "الله أكبر يا ريس.. يعيش الرئيس السيسي".

وأكد "الشريف" في تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم عمل إجراء إداري بسيط للغاية وهو بحث اجتماعي لربما يكون هناك بعض من هذه الأسر لديه أماكن إقامات أخرى، "لأن مساكن بشاير الخير إحنا عاملينها للبسطاء مينفعش حد يبقى عنده شقتين وتلاتة ونديله شقة في بشاير الخير ولكن بناخد الأسر المتضررة فقط، ومستعد أن أسكنهم اليوم حتى ينتهي البحث الاجتماعي".

وشدد على أن مساكن بشاير الخير مجهزة بأثاث كامل من حيث غرف النوم، المعيشة، مطبخ، وجميع الأدوات الكهربائية، "يعني اللي عاوز يقيم من غير أي أثاث هيروح يلاقي كل حاجة موجودة هناك".