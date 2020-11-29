"سائق ميكروباص" السويس: ما قدمته طبيعي وشعرت بالعظمة أثناء تكريمي

قال الحاج سيد علي، سائق المكيروباص، الذي يقوم بنقل أصحاب المعاشات مجانا، إن محافظ السويس كرمه لما يقوم به: "حسيت نفسي عظيم لما كنت قاعد بتكلم قدام قادة المحافظة".

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ما قام به لا يزال يراه أمرا طبيعيا لا يستدعي كل ذلك، وبعد عرض الحلقة بالأمس أخبره أحد الأشخاص بأنه سيحول الميكروباص الخاص به مجانا لأصحاب المعاشات.

وأوضح أن ما حدث بداية من الأمس من عرض للتقرير في البرنامج وحتى اليوم قد تواصل معه الكثير من مواطني المحافظة ووجهوا له الشكر لم يقوم به: "البركة زادت، ووالله قبل ما أعمل الموضوع ده كنت بدفع على العربية يوميا 300 جنيه، وبعد ما عملت الموضوع ده أعطال السيارة راحت نهائي، والفلوس اللي داخلالي من العربية مكنتش متوقعها".

وتابع: "ربنا بيقف جنب أي واحد بيحاول يجتهد ويعمل حاجة كويسة، وبلدنا محتاجه لأن كل واحد يراعي التاني ويشيله وهتكون بلدنا أحلى بلد في الدنيا".

وأكد سيد رزق، أنه يوميا يستقل أعداد من أصحاب المعاشات سيارته؛ لأنها تقع داخل منطقة حوض الدرس السكنية في بورتوفيق بمحافظة السويس، وبها مستشفى التأمين الصحي التي يتردد عليها بشكل يومي.

وقال سيد رزق، 60 عاما: "أعمل على سيارتي الميكروباص داخل محافظة السويس بخط سير سيارات الأجرة (السويس – حوض الدرس)، ولدي من البنات منهم من تخرج من الجامعة، وبنت واحدة تستكمل دراستها حاليا، وراضي تماما بحياتي".