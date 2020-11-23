ارتفاع نسبة استخدام أصحاب المعاشات لـATM إلى 60% خلال أزمة كورونا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات، لهم دور مهم في الشمول المالي، مشددة على أنّه خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حدث نجاح كبير في إطار الوعي الإلكتروني، وارتفعت نسبة استخدام أصحاب المعاشات لماكينات الصراف الآلي من 28% إلى 60%.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي، في حلقة نقاشية تحت عنوان "إطلاق العنان للاقتصاد الرقمي من خلال التغييرات التنظيمية"، على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا المالية والشمول المالي "كايرو آي سي تي"، الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية.

الاقتصاد غير الرسمي مشكلة كبيرة تواجه الدولة

وأكدت القباج أنّ الاقتصاد غير الرسمي مشكلة كبيرة تواجه الدولة، مشيرة إلى أنّ هذه المشكلة أدت لوجود العمالة غير المنتظمة، مما يؤثر على الاقتصاد، خاصة أنّه يعد اقتصادًا موازيًا للاقتصاد الرسمي ويحدث به هدر كبير.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الشمول المالي للأسر الأولى بالرعاية سيحدث نقلة كبيرة، خاصة أنّ الثقافة ليست موجودة لديهم، لأنهم يعانون من مشكلات تتعلق بالثقافة المالية.

16 مليون مواطن مرتبطون بالتأمينات

وأشارت نيفين القباج إلى أنّ الوزارة على علاقة وثيقة بوزارة الاتصالات والبنك المركزي، لتنفيذ الشمول المالي للأولى بالرعاية، خاصة أنّ هناك 16 مليون مواطن مرتبطون بالتأمينات، و10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، و6 ملايين مواطن يحصلون على دعم نقدي.

وأكدت أنّ الوزارة تسعى لزيادة وعي الشباب بالثقافة المالية، لذلك وقعت بروتوكولات تعاون مع 27 جامعة حكومية لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بها، يكون بينها وحدة لبنك ناصر الاجتماعي لزيادة توعية الشباب بالثقافة المالية.

وتستهدف الوحدات دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوي الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة، وإتاحة قروض ميسرة السداد، وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة.