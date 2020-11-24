"سائق ميكروباص" بالسويس: التوصيلة ببلاش لأصحاب المعاشات

"قلبي وجعني عليهم فقررت مخدش منهم أجرة"، كلمات عبر بها سيد رزق، سائق سيارة ميكروباص بمحافظة السويس، عن سبب عدم تحصيله أجرة من أصحاب المعاشات، نظير الركوب معه، خلال عمله بخط سير منطقة حوض الدرس السكنية.

وأكد سيد رزق، أنه يوميا يستقل أعداد من أصحاب المعاشات سيارته؛ لأنها تقع داخل منطقة حوض الدرس السكنية في بورتوفيق بمحافظة السويس، وبها مستشفى التأمين الصحي التي يتردد عليها بشكل يومي.

وقال سيد رزق، 60 عاما: "أعمل على سيارتي الميكروباص داخل محافظة السويس بخط سير سيارات الأجرة (السويس – حوض الدرس)، ولدي من البنات منهم من تخرج من الجامعة، وبنت واحدة تستكمل دراستها حاليا، وراضي تماما بحياتي".

وأكد سيد رزق: "كتبت على سيارتي الميكروباص الأجرة مجانا لأصحاب المعاشات؛ لأنهم يستحقون ذلك، وما حدث معي وجعلني اتخذ هذا القرار أنني خلال عملي ركب في سيارتي اثنين منهم كانوا يتواجدون بمستشفي التامين الصحي بالسويس، وقالوا أننا لا نستطيع دفع الأجرة لأن ليس بحوزتنا أي شئ، فقمت بالرد عليهم اعتبروا الأجرة وصلت".

وأشار صاحب السيارة: "منذ هذة اللحظة بعد موقف حدث معي ورأيت أنه يوجد من أصحاب المعاشات من لا يستطيع دفع أجرة ركوب سيارة ميكروباص، قررت أنني لن أقوم بأخذ أجرة ركوب سيارتي من أصحاب المعاشات، وهذا أقل شئ من الممكن أقوم به، وربنا بيبارك بالطبع في حياتنا بتعاون الجميع، والوقوف بجانب بعضنا".

وطالب سائق الميكروباص، بضرورة أن يقوم من يستطيع بالوقوف دائما بجوار غير القادرين من أصحاب المعاشات، سواء ماديا أو معنويا؛ لأنه من المهم أن يشعروا أن الجميع بجانبهم.