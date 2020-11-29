حكيم يشوق جمهوره لعمل فني جديد.. والجمهور: مفاجأة جامدة

شوّق المطرب حكيم جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، لعمل فني لم يكشف عن تفاصيله حتى الآن.

ونشر حكيم صورة لـ بوستر غامض يحمل عنوان قريبًا، وتفاعل الجمهور مع البوستر، وعلقوا انتظار أي عمل له على نار، شكلها مفاجأة جامدة.

وأعلن الفنان حكيم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منتصف نوفمبر الحالي عن إصدار أغنية جديدة بعنوان "الناس السهرانين".

وقال "حكيم" في منشوره: "انتظروا المفاجأت مع ميدو مزيكا وتامر حجاج وأغنية جااااامده جدا اسمها "الناس السهرانيين"، كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، أنا واثق إنها هتعجبكم علشان أغنيه جامدة بجد".

وكان الفنان حكيم حقق نجاحًا أكتوبر الماضي بتواجده في حفلين باحتفالات انتصارات أكتوبر، كانت الأولى بالمنصة، والأخرى بمنطقة الجلالة.

وأعرب "حكيم" عن سعادته بالنجاح الذي حققه خلال احتفالات أكتوبر في مشروع الجلالة، والتي أحياها وقدم من خلالها عددا من أشهر أغنياته.

وفي تصريحات سابقة لـ"الوطن"، قال إن مشاركته في حفلات أكتوبر تهدف إلى إرسال رسالة للمصريين حول أهمية التماسك والحفاظ على بلدنا من قوى الشر، مؤكدً ضرورة الالتفاف خلف الدولة بكل مؤسساتها.وأضاف حكيم أن الاحتفال بالأيام والانتصارات الوطنية واجب على كل مصري محب لبلده.

وطرح في الفترة الأخيرة أغنية "صحاب أونطة"، وحقق الفيديو كليب الخاص بها على موقع "يوتيوب" ملايين المشاهدات، وكشف عن استعداده لطرح أغنية ثانية من فئة أغنيات المهرجانات، مع فريق المدفعجية، ستطرحه قريبا.

وأوضح حكيم أنه سيطرح ميني ألبوم نهاية العام الجاري، يضم 6 أغنيات، موضحا أن أغانيه ستكون لسان حال الأفراح وأعياد الميلاد، خلال الفترة المقبلة.