صور.. حكيم يسرد قصة رفضه الغناء في فلسطين المحتلة: حتى لا يتسخ جواز سفري

منذ أكثر من 20 عاما، رفض الفنان حكيم الزيارة والغناء فى دولة فلسطين، وهو الأمر الذي أغضب عدد كبير من المصريين، بسبب رفضه الغناء على أرض عربية.

يكشف حكيم لـ"الوطن"، تفاصيل تلك الزيارة التي أكد فيها أنه رفض الغناء في فلسطين، بسبب ألا يختم في جواز سفره بالختم الإسرائيلي، مؤكدا أن جواز سفره سيتسخ لو حمل الختم الإسرائيلي.

وأشار حكيم، إلى أنه قرر زيارة فلطسين، لكن عن طريق دولة الأردن الشقيقة، حتى لا يحمل جواز سفره الختم الاسرائيلي، وبناء على ذلك، قام الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بتكريمه، وإهدائه قطعة أصلية من قبة الصخر.

وأوضح حكيم، أن هذا التكريم يعد أعز وأغلى تكريم في حياته، مضيفا: "وبعتني مع جروب من السلطة أصلي الجمعة في المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة"

يذكر أن الفنان حكيم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصدار أغنية جديدة بعنوان "الناس السهرانين"، خلال الفترة المقبلة.

وقال حكيم في منشوره: "انتظروا المفاجأت مع ميدو مزيكا وتامر حجاج وأغنية جااااامده جدا اسمها "الناس السهرانيين"، كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، أنا واثق إنها هتعجبكم علشان أغنيه جامدة بجد".

وكان الفنان حكيم، حقق نجاحا الشهر الماضي بتواجده في حفلين باحتفالات انتصارات أكتوبر، كانت الأولى بالمنصة، والأخرى بمنطقة الجلالة.