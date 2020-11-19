"الناس السهرانين".. حكيم يعلن اسم أغنيته الجديدة: "جامدة بجد"

أعلن الفنان حكيم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصدار أغنية جديدة بعنوان "الناس السهرانين"، خلال الفترة المقبلة.

وقال حكيم في منشوره: "انتظروا المفاجأت مع ميدو مزيكا وتامر حجاج وأغنية جااااامده جدا اسمها "الناس السهرانيين"، كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، أنا واثق إنها هتعجبكم علشان أغنيه جامدة بجد".

وكان الفنان حكيم حقق نجاحا الشهر الماضي بتواجده في حفلين باحتفالات انتصارات أكتوبر، كانت الأولى بالمنصة، والأخرى بمنطقة الجلالة.

وأعرب "حكيم" عن سعادته بالنجاح الذي حققه خلال احتفالات أكتوبر في مشروع الجلالة، والتي أحياها وقدم من خلالها عددا من أشهر أغنياته.

وفي تصريحات سابقة لـ"الوطن"، قال حكيم إن مشاركته في حفلات أكتوبر تهدف إلى إرسال رسالة للمصريين حول أهمية التماسك والحفاظ على بلدنا من قوى الشر، مؤكدً ضرورة الالتفاف خلف الدولة بكل مؤسساتها.

وأضاف حكيم أن الاحتفال بالأيام والانتصارات الوطنية واجب على كل مصري محب لبلده.

وطرح حكيم في الفترة الأخيرة أغنية "صحاب أونطة"، وحقق الفيديو كليب الخاص بها على موقع "يوتيوب" ملايين المشاهدات، وكشف عن استعداده لطرح أغنية ثانية من فئة أغنيات المهرجانات، مع فريق المدفعجية، ستطرحه قريبا.

وأوضح حكيم أنه سيطرح ميني ألبوم نهاية العام الجاري، يضم 6 أغنيات، موضحا أن أغانيه ستكون لسان حال الأفراح وأعياد الميلاد، خلال الفترة المقبلة.