وزيرة الهجرة تهنئ "المراغي" لحصولها على وسام كندا: "منسيتش بلدها"

هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر حسابها الشخصي "فيس بوك"، الدكتورة هدى المراغي بعد حصولها على أرفع وسام في كندا، من الحاكم العام الكندي، وإسهامها في رفع اسم مصر في الخارج.

ونشرت مكرم: "يا فرحة مصر ببناتها فى الخارج.. حصول الدكتورة هدى المراغى على ارفع وسام مدني في كندا Order of Canada من الحاكم العام لكندا لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية".

وتابعت: "الدكتورة هدي هي أول سيدة عميد لكلية الهندسة الإلكترونية وحصلت قبل كده على وسام اونتاريو لجهودها العلمية فى مجال الهندسة".

وأكدت: "ما نسيتش بلدها وشاركت فى مؤتمرات "مصر تستطيع"، وتشرفت بلقاء السيد الرئيس، وزارت معانا مدينة الجلالة واشتغلت هي وزوجها الدكتور وجيه المراغى على نقل خبرتهم لمصر فى حاجات كتيرة جدا.

وأضافت: "على فكرة دكتور وجيه أستاذ ومدير مركز أنظمة التصنيع الذكى فى جامعة وندسور وعضو فى مجلس الاعتماد الهندسي الكندي، وحصل هو كمان على وسام الشرف PEO 2020.. ألف مبروك لدكتورة هدى ولدكتور وجيه وألف مبروك لمصر".

يذكر أن الدكتورة هدي المراغي كانت أول عميدة جامعة ومستشارة لوزير الدفاع فى كندا، وهي مصرية تخرجت فى كلية هندسة الإنتاج جامعة القاهرة، وحصلت على المركز الأول على دفعتها، ثم تم تعيينها معيدة بالجامعة، وسافرت إلى كندا لتحضير رسالة الدكتوراه هناك مع زوجها.

وأوضحت في وقت سابق، أنه فى أول دراستى رفضتنى الجامعات الكندية أكثر من مرة، ولكن أنا كنت مصرية عنيدة وكررت المحاولة عشرات المرات حتى قبلونى، واستطعت الحصول على الدكتوراه من جامعة الهندسة الكندية، وتدرجت فى المناصب حتى أعلنت كندا حصولى على منصب عميد كلية هندسة كندية ووسام أونتاريو الكندى، تكريماً لى على عملى فى مجال الهندسة، وهذا الوسام مثل وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وهناك تحد آخر واجهنى حينما ترشحت إلى منصب عميد جامعة ويندسور الكندية، حيث تم رفضى فى البداية لأننى امرأة رغم أنى كنت الأحق بالمنصب، وعاد الأمر إلى إدارة الجامعات، فقرر المسئول عنها أن يرفض كل التقاليد، ما دمت أستحق أن أكون فى مثل ذلك المنصب العلمى، وبذلك أصبحت أول سيدة تتوج عميدة فى تاريخ كندا.