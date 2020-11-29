عاجل.. مصدر أمني: نلاحق المتهمين بإعداد صور مسيئة للنادي الأهلي

قال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها، لتحديد وضبط عدد من المتهمين القائمين على إعداد صور تتضمن الإساءة للنادي الأهلي، وذلك بعد انتهاء مباراة نهائي أبطال أفريقيا بين ناديي الأهلي والزمالك، الجمعة الماضية.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 15 متهما، في واقعتي التنمر والسخرية من شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، بعد المباراة ذاتها، والتى تُوج فيها الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا.

وضبطت الشرطة 11 متهما فى واقعة تصوير ونشر مقطع فيديو، يظهرون فيه حال تواجدهم بأحد المقابر بمنطقة إيتاى البارود بالبحيرة وترديدهم هتافات "الفاتحة على روح أحد لاعبى الزمالك".

كما تم ضبط عدد متهمين من القائمين على تصوير ونشر مقطع الفيديو المسىء للاعب نفسه، بإظهار كلب بأحد الميادين بالأقصر يرتدي تي شيرت نادي الزمالك.

وتحرر محضر بكل واقعة ضبط على حدة، وأُحيل للنيابة العامة التى تباشر التحقيقات.