هنا الزاهد لـ"أحمد فهمي" بعد أزمة شيكابالا: "أنت طيب اعمل اللي يريحك"

دافعت الفنانة هنا الزاهد، عن زوجها الفنان أحمد فهمي، الذي دخل في صراع مع بعض جماهير الكرة، بعد تراجعه عن اعتذاره للاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا"، بسبب فيديو الكلب المسيء له من قبل بعض مشجعي النادي الأهلي، وذلك عقب نشر شيكابالا "استوري" على حسابه بموقع انستجرام، لصورته التي يرفع خلالها الحذاء لجمهور النادي الأهلي من إحدى مباريات القمة.

وكتبت هنا الزاهد، عبر حسابها بموقع فيس بوك، قائلة: "بعيدًا إن شهادتي فيه مجروحة لأن الناس هتقول بقول الكلام ده عشان جوزي، أنا لا بفهم في الكورة ولا بتفرج عليها بس بشوف قد إيه الإنسان ده بيحب يكون عفوي وبينسى إنه ممثل وبيتعامل مع كل الناس بكل ذوق حتى في الشارع وفي التصوير وفي كل مكان والناس اللي عارفاه عارفين ده كويس".

واستطردت هنا الزاهد "أنا عارفة إن الناس بتفضل تقول لا ده ممثل ماينفعش يقول رأيه، بس للأسف الإنسان ده بينسى وبيخسر من كتر ما هو اللي في قلبه على لسانه ومش بيحب ينافق ولا بيرضي حد عشان يكسب جمهور زي ما ناس كتير بتعمل كده".

وتابعت: "لما بيكتب رأيه بيكتبه على أكونت فيس بوك، اللي في صحابه زيه زي أي حد أهلاوي بس للأسف بتطلع أخبار بالكلام اللي بيقوله، عمومًا أنا عايزة أقولك إنك قلبك طيب وعفوي بزيادة وبتقول اللي جواك من غير ماتحسبها عشان بتنسى إنك ممثل أصلا بس الأيام دي ماينفعش تبقى كده للأسف".

واختتمت هنا الزاهد، رسالتها للفنان أحمد فهمي "اعمل اللي يريحك لأنك إنسان واحنا كده كده بنحبك جدًا".

ورد أحمد فهمي، على ما كتبته زوجته هنا الزاهد، قائلًا: "انتي أكتر واحدة عارفاني ومعشراني، بس والله أنا خلاص مش فارقلى حاجة أصلًا".

وكان أحمد فهمي، قد كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "أنا بسحب أي كلمة قلتها عنك فعلا.. الاستورى بتاعته حالا حاجة تقرف.. واللي مش عاجبه يشيلنى من عنده.. الأهلى وجمهوره أسيادك.. وبعدين عيب تبقى ماضي للنادي الأهلي قبل كده وتعمل كده.. فك كده ماتبقاش نفسيتك أفشة يا نباطشي".

وكان عدد من الفنانين وجهوا عتابًا للفنان أحمد فهمي، بسبب هجومه على شيكابالا، من بينهم مصطفى حجاج، وقوله "مش صح الأسلوب ده يا أحمد إنت فنان كبير.. وبعدين مفيش حد أسياد على حد دي كورة مكسب وخسارة على الجميع.. وشيكابالا لاعب محترم.. أنا أهلاوي بس زي ما الأهلي بيكسب، الزمالك برضو بيكسب".