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الداخلية: القبض على 15 متهما في "التنمر على شيكابالا"

كتب:

محمد بركات
07:51 م | الأحد 29 نوفمبر 2020
شيكابالا

شيكابالا

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (عدد 11 شخصا) من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو، يظهرون فيه حال تواجدهم بأحد المقابر بمنطقة إيتاى البارود بالبحيرة، وترديدهم هتافات (الفاتحة على روح أحد لاعبى الزمالك).

كما تم ضبط (عدد 4 أشخاص) من القائمين على تصوير ونشر مقطع الفيديو المسىء -بإظهار كلب- بأحد الميادين بالأقصر، يرتدي تي شيرت نادى الزمالك، والإساءة لأحد لاعبيه.

وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط الأشخاص القائمين على إعداد صور تتضمن الإساءة للنادي الأهلي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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