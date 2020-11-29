فيديو.. نجوم الوطن العربى يهنئون تركي آل الشيخ بالعودة لوطنه

هنأ فنانو الوطن العربي، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية، بالعودة إلى الرياض عقب رحلة علاج فى أمريكا، استغرقت ما يقرب من 6 أشهر، خضع خلالها إلى بعض العمليات الجراحية، ما جعل الأمر يتطلب بقاءه فى أمريكا تحت إشراف الأطباء، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره تركي، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".

كتب عليه، "أسعدتني مشاعركم، أحبكم وأنتم عائلتي الكبيرة والقوة الناعمة من المحيط للخليج، كلكم قامات فنية عالية، أكن لكم كل احترام وتقدير.. محبكم وأخوكم".

وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئته، منهم جورج وسوف، عاصي الحلاني، أصالة، نجوى كرم، ديانا حداد، أحلام، راغب علامة، ماجد المهندس، الإعلامي عمرو أديب وغيرهم من كبار نجوم الوطن.

يذكر أن آل الشيخ، نشر مؤخرا عبر حسابه الرسمي على تويتر، فيديو قصير أثناء نزوله من الطائرة ثم سجد شكر لله وعلق عليه، الذي وضع له أغنية ”راجع“ للفنان عبد الكريم عبدالقادر، بالقول: ”الحمد لله الرياض"

اسعدتني مشاعركم احبكم وانتم عائلتي الكبيرة والقوة الناعمة من المحيط للخليج كلكم قامات فنية عالية اكن لكم كل احترام وتقدير ... محبكم واخوكم pic.twitter.com/UjJhFbWJS3 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 29, 2020

وجه الفنان عمرو دياب، تحية للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد مساندة "تركي" للمنتج الفني حمادة إسماعيل أحد أصدقاء الهضبة المقربين.

وخضع حمادة إسماعيل لعملية جراحية طارئة في مدينة نيويورك بعد تعرضه لوعكة صحية هناك، ونشر الهضبة صورة تجمع "آل الشيخ" وحمادة إسماعيل وعلق عليها قائلًا: "نعم الأخ والصديق في وقت الشدة.. شكرًا أبو ناصر".

وكان "الهضبة"، قد دعم من قبل صديقه المنتج الفني حمادة إسماعيل، فور انتشار خبر أزمته الصحية، وقام عبر حسابه الرسمي في "تويتر" بإعادة نشر تغريدة تركي أل الشيخ، والتي جاء فيها: "يجري أخي وصديقي الأستاذ محمد إسماعيل عملية جراحية حساسة الآن في نفس المستشفى أدعو له بنجاحها وبالشفاء"، وعلق عمرو دياب: "أتمنى لصديقي حمادة إسماعيل الشفاء العاجل".

ثم عاد عمرو دياب ونشر صورة أخرى تجمعه بحمادة إسماعيل عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "حمد الله على السلامة ياصاحبي".