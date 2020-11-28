"الفرق كبير".. أول أغنية تجمع أصالة مع تركي آل الشيخ

أعلنت المطربة أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، انتهائها من تسجيل أولى أغانيها مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، في ألبومها الجديد.

وكتبت أصالة: "بأوّل تعاون مع أبو ناصر الغالي.. أغنيه فيها كلّ الدفى والمشاعر الطيّبه قريباً رح تسمعوها وبعتقد حتستمتعوا فيها متلّ ماأنا كتير فيها تعلّقتّ.. ألحان ⁦نواف عبدالله، توزيع ⁦‪خالد عز، كلّ الشكر لمنّ أولاها اهتمامه وأضاف لي باختياره صوتي تعبيرًا جديد ⁦‬⁩.. تركي الشيخ".

وكان تطبيق ديزر للأغنيات، أعلن تصدر أغنيات ألبوم الفنانة السورية أصالة نصري، الجديد "لا تستسلم"، جميع قائمة التريند فى دولتي السعودية والإمارات.

ألبوم أصالة الخليجي، سيكون من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ويتضمن 20 أغنية خليجية هي: لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويا مثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني.

وكتبت أصالة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي (لاتستسلم).. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقه جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ مايتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لاشئ يكون إلّا أنّ شاء الله".

وأضافت: "لأنّني لمّ أفصل نفسي وما أشعر على الصّعيد الإنساني، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي، والكثير من الحياديّه.. إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّة الإعلانيّة، وفعلت ماأفعله دائمًا وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الإنساني الذي تعهّدتُ فيه لنفسي أنّ أبقى ماحييت وما استطعت إنسانة قبل أي شئ، أُعبّر عن تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ماأشعر به، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافيّة الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانبًا، وأنّ التّعاطف والتًفاعل والتّعبير عنهما، قد يكونا خطرًا مُحدقًا بالمشروع كُلّه".

وأكملت الفنانة أصالة: "أنا وما بعرف كون غير هيك.. وهيك أنا متل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مُجتمعي، وبتواصل مع صحابي، وبحطّ كحلي بكلّ اهتمام، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي، وبرجع مرّة تانية برتّبه وهكذا.. والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره، وعندي يقين بأنّي بكلّ ماذكرت حتّى الكركبة والّلخبطة الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي".

واختتمت حديثها: "قبلتوني متلّ ماأنا وهاد منّ عظيم حظّي.. وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجاي (لاتستسلم) هو بالحقيقة متلّ ماذكرت وبكرّر (هو روحي مُتجسّدة).