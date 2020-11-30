ينتهي التقديم اليوم.. حالات ترفض فيها "الكهرباء" تركيب العدادات الكودية

وافق مجلس الوزراء، على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017، بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تمّ توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور أيمن حمزة، أن التحول من نظام الممارسة إلى نظام العدادات الكودية للمباني المخالفة، كما حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددا من الحالات التي ترفض فيها شركة الكهرباء، تركيب العدادات الكودية.

وترصد "الوطن" الحالات التي ترفض فيها شركة الكهرباء، تركيب العدادات الكودية، المستندات المطلوبة لتركيب العدادات الكودية، آخر مهلة لتلقي الطلبات، وفقا لما حددته الشركة القابضة للكهرباء، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

حالات ترفض شركة الكهرباء تركيب العدادات الكودية

ـ الوحدات المخالفة لقرار طلاء واجهات المنازل وتحديثاته.

ـ الوحدات المخالفة لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في شأن المسافات الآمنة لحرم خطوط الكهرباء.

ـ الوحدات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة، طبقا لقرار الطيران المدني.

ـ الوحدات المخالفة المقامة على المناطق الأثرية.

المستندات المطلوبة لتركيب العدادات الكودية

حددت وزارة الكهرباء المستندات المطلوبة للتقديم على العداد الكودي الجديد، وهي كالتالي:

1- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

2- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

3- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

4- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

آخر موعد لتقديم طلبات العدادات الكودية

جدير بالذكر أن مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنتهي اليوم الموافق الاثنين 30 نوفمبر، مع استكمال شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة، لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.