محافظ مطروح: بدأنا تطوير واحة سيوة تنفيذا لتوجيهات الرئيس

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه إلى تنمية واحة سيوة فى مختلف القطاعات، لافتًا إلى بدء العمل في حل المشكلات المزمنة التي عانت منها الواحة على مدار عقود، أبرزها مشكلة الري.

وقال المحافظ في تصريح له، اليوم، إن المحافظة أعدت مخططا شاملا لتنمية سيوة وتحقيق الرؤية الحضارية لمستقبل الواحة، بالإضافة إلى الإسراع فى خلق حلول عاجلة ودائمة لمشكلات عانت منها منذ عقود طويلة، من بينها طريق "سيوة مطروح" الذي بدأ العمل في تطويره وإزدواجه إلى طريقين أحدها خرسانى والأخر أسفلتى، للتيسير على المسافرين وتحمل حمولات سيارات النقل، ليتواكب مع النهضة السياحية التى تشهدها الواحة.

وأضاف أنه جرى رصد الإعتمادات المالية اللازمة للبدء فى حل مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي، وبدء الخطوات الفعلية لوزارة الموارد المائية والري، موضحا أنه جارى دراسة إنشاء مطار لإستقبال الوفود السياحية، فضلًا عن تنمية الثروة الزراعية وعلى رأسها التمور والزيتون، مع الإهتمام بالثروة الحيوانية، وهو ما تجلى في الدفع بقافلة بيطرية لتقديم الخدمة البيطرية مجانا وفحص وعلاج 1964 حيوانا.

وأكد أن محافظة مطروح تعكف على وضع أفضل السبل للاستفادة من مياه الأمطار، من خلال الخطط العلمية المدروسة والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يتوافق مع المتغيرات المناخية وما شهدته مطروح مؤخراً من أمطار غزيرة: "لا ننسى جهود التعاون الدولي من خلال منحة الإيفاد فى تحقيق التنمية المستدامة خاصة فى المجال الزراعي الذي يعتمد عليه أكثر من 70% من أهالي مطروح مع تأكيد للإستغلال الأمثل لثرواتها".

كان محافظ مطروح إستقبل وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، خلال زيارته للواحة، اليوم، بحضور اللواء عمر عبد الوهاب رئيس شركة الريف المصرى، والدكتور عبدالله زغلول القائم رئيس مركز بحوث الصحراء ومديرى مديريات الزراعة والطب الييطرى بمطروح، والعميد عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة وشيوخ وعواقل سيوة.