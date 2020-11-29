جمال بيومي: زيارة السيسي لجنوب السودان هدفها تجنب التقسيم القبلي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تستضيف حاليا أكثر من 4 ملايين سوداني، بعضهم يمتلك عقارات، ولا يتم معاملتهم كغرباء، بل هم مصريون، لأن العلاقات التاريخية بين البلدين متأصلة منذ قرون كثيرة.

وأضاف "بيومي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" التي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن على فضائية "extra news"، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي خشية انقسام السودانيين (الشمالي والجنوبي) إلى أكثر من دولتين، بسبب الانقسام القبلي في دول القارة الإفريقية.

وأوضح أن مصر قامت برعاية اتفاق السلام في جوبا، وقدمت مطالب عدة لرفع قدرات السودان الاقتصادية والعسكرية، وكذلك الاستثمار في جنوب السودان، الذي هو من أفقر بلدان العالم، رغم امتلاكه للبترول، كما طلبت مصر من شركاءها في الصين واليابان، الاستثمار بخبرة مصرية في السودان، وكذلك التعاون في مجالات التعليم والصحة.

ولفت إلى أن هناك عشرات الطلاب السودانيين في الجامعات المصرية، وكذلك يوجد فروع لجامعات مصرية في السودان، ويتم حاليا إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بجنوب السودان.

وذكر أن بعض البلدان الإفريقية يفخرون بأنهم لديهم أصول فرعونية، فالفراعنة تحركوا إلى جنوب السودان ووسط إفريقيا وملك سوزيلندا يقول إنه لديهم أصول فرعونية وفي الكاميرون جنوب القارة قبائل تفتخر بأن لديهم أصول فرعونية.

وألمح إلى أن القارة تقف خلف مصر في التصويت الدولي فلقد صوت 179 دولة من أصل 190 دولة للتضامن مع القضية الفلسطينية بعد إعلان إسرائيل أن القدس عاصمتها لذا فإن التصويت يكون تلقائيا لمساندة مصر، كما يحضر في القمة الإفريقية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن رغم أن فلسطين لا تقع في قارة إفريقيا.