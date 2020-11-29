السيسي يستعرض مستجدات القضية الفلسطينية مع ملك الأردن

تلقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاتصال تناول مناقشة بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة تلك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم التوافق بشأن مواصلة الجهود المشتركة من اجل تسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بدعم المؤسسات الوطنية بها لاستعادة الأمن والاستقرار.

كما تم خلال الاتصال كذلك استعراض مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشان كيفية حلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات.