مستشفى أبو المطامير: الأكسجين بقسم الحميات كافِ ولا داع للشائعات

أكد الدكتور أشرف القصبي، مدير مستشفى أبو المطامير المركزي، استمرار العمل بوحدة الأكسجين بقسم الحميات بالمستشفى دون توقف أو أعطال، نافيا ما تداوله مستخدمو السوشيال ميديا من أخبار تشير إلى نقص الأكسجين وتفاقم الحالة المرضية للمحجوزين بالمستشفى.

وأكد القصبي، أن هذا لم يحدث مطلقا، مستنكرًا ترويج الشائعات خاصة مع المؤسسات الصحية التي يجب أن تعمل في مناخ صافٍ.

وكانت مستشفى أبو المطامير المركزي بمحافظة البحيرة، أصدرت بيانا اليوم الأحد، حول حقيقة نقص أسطوانات الأكسجين بقسم الحميات بالمستشفى.

وأشار البيان إلى موقف قسم الحميات بالمستشفى، حيث توجد 115 أسطوانة أكسجين ممتلئة، وقوة الأكسجين بالمستشفى كافية لمدة 18 ساعة، مؤكدا أن سيارة المصنع تحضر إلى المستشفى صباحًا ومساءً كل 12 ساعة.

وشددت الإدارة في البيان على أن احتياجات المستشفى من الأكسجين والأدوية والمستلزمات مؤمّنة تماما، ولا داعي للقلق، مطالبة عدم إثارة القلق والتوتر وعدم نشر أخبار أو أرقام غير دقيقة فيما يخص عزل مصابي فيروس كورونا.