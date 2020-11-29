نشوى مصطفى: اوعوا تفتكروا إن ربنا بيرزق حد بأكتر من المقسوم ليه

وجهت الفنانه نشوى مصطفى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة لجمهورها عقب تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وكتبت نشوى: "ربنا يشفي كل مريض ويرزق كل محتاج ويريح بال كل حد فيه موضوع شاغله، يا رب يرزقكم الخير ويمنع عنكم الشر ويشرح صدوركم، يارب ينزع الوجع والهم عن قلوبكم، اوعوا حد يفتكر إن غيره ربنا رازقه بأكتر من المقسوم له".

وأضافت: "هم أربعة وعشرين قيراط والرزق مش كله فلوس وصحة وأولاد، فيه رزق متأجل ليوم الدين، يعنى كل ما زادت عطايا ربنا ليك كل ما حسابك بقى أصعب، يا رب ارزقنا بس اللي نقدر نتحاسب عليه، وربنا يرزقكم رضاه ويرزقكم الجنة، بحبكم في الله"

وكانت نشوى مصطفى وجهت رسالة إلى الشعب المصري بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الفنانة في مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON": "أبوس إيديكم لو بتحبوا ربنا وبتحبوا ولادكم اتقوا شر الألم اللي أنا حسيت بيه، حافظوا على نفسكم علشان ولادكم وأكل عيشكم كلنا على باب الله".

وأضافت مصطفى: "كلنا على باب الله وماشيين بالأرزاق عشان أكل عيش ولادكم مش هينفع لو إنت عامل أو صنايعي ترقد، حافظ على نفسك أرجوك بالكمامة، كمامة تمنها 3 جنيه هتحافظ عليكم وهتخليك لبيتك وأولادك".

وتابعت: "أنا كان معايا فلوس بس مافيش مستشفى كانت عاوزة تقبلني من المستشفيات الخاصة لكن مستشفى بلدي العامة الحكومية قبلتني أنا عندي فلوس وربنا ساترني بس مكنتش بقدر أحط في بقي لقمة، الفلوس مش مهمة لما تبقى معاكي ومفيش مستشفى راضية تقبلك أو قادرة تاكلي حتى، الصحة يا جماعة أهم من أي حاجة في الدنيا، والنبي ماتستهونوا، كورونا دي صعبة جدًا أصعب من ألم الولادة".

وقالت: "أنا أهملت واتكسفت من لبس الكمامة وماتسلموش على حد بإيديكم وحافظوا على التهوية والتباعد والتغذية، كلوا برتقانة وحزمة جرجير أو جوافة وحتة جبنة قريش دي نصايح الدكتور حافظوا عليها عندنا الحاجات دي رخيصة، إحموا نفسكم مع الكمامة".