خالد الصاوي عن إصابات فناني مهرجان الجونة بـ كورونا: العدد ميخوفش

علق الفنان خالد الصاوي، على الإصابات التي حدثت لضيوف مهرجان الجونة السينمائي بفيروس كورونا المستجد والتي وصلت لـ15 شخصا.

وقال الصاوي خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أنا قلبي مع كل واحد لكن ده رقم ميخوفش"، مطالبًا بعمل الاحتياطات الصحيحة لإقامة مهرجان القاهرة السينمائي في مكان سياحي مفتوح وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فيه.

وطالب الصاوي بعدم التراجع في إقامة المهرجانات الفنية بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أنه يمكن العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة في الجزء الطبي، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون المصابون بكورونا من الفنانين العائدين من مهرجان الجونة كانوا يحملون الفيروس قبل ذهابهم "يمكن رايحين بيها وده وارد"، مشيرًا لضرورة حساب نسبة المصابين من إجمالي حضور المهرجان.

وأضاف: "أنا رأيي إن كورونا جت في وقتها لإن الإنسانية كانت راحت في حتة تانية خالص" مؤكدًا أن اللحظات المفصلية في تاريخ البشرية كانت تأتي من التحديات غير العادية التي تواجه البشر وانها هي التي ستتسبب في ميلاد المعادن الصلبة للبشر.

وتابع: "وصلنا للحظة إن الغني مش حاسس بالفقير والمصري مش حاسس بالهندي"، معتبرًا أن فيروس كورونا "قرصة ودن جت في وقتها" وانها ينطبق عليها مبدأ "تذكر قدرة الله عليك".