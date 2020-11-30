القصة الكاملة لوفاة الرضيعة "رحمة".. أمها نامت عليها بالخطأ

"رحمة كانت بتعيط فرضعتها والنوم غلبني بسبب البرد، فاتقلبت عليها فطست ماتت" بهذه الكلمات روت الأم تفاصيل وفاة طفلتها "رحمة" بالخطأ، أثناء التحقيق معها بمعرفة النيابة العامة.

وقالت الأم إنها لا تعمل وتتسول لقمة عيشها بالشارع، وكانت تعيش بمفردها في غرفة صغيرة فى عقار تحت الإنشاء بمنطقة عزبة خير الله، ومنذ عام ونصف تقريبا تعرفت على شاب يدعى أحمد، 25 عاما، وكان يعمل فى هيئة النظافة بالمحافظة.

وتابعت الأم روايتها: "نشأت بيننا علاقة حب أنا والعامل ووعدني بالزواج ثم تطورت إلى علاقة كاملة، فحملت منه وأخبرته بالحمل لم تمضِ 7 ساعات واختفى عني وأغلق هاتفه المحمول، وأنا لا أعرف بياناته بالكامل سوى أن اسمه أحمد ويعمل فى النظافة".

وأشارت الأم: "أكملت حملي وتوجهت إلى المستشفى بمنطقة مصر القديمة ورزقني الله بطفلتي (رحمة) فرحت بها وكنت سوف أكتبها باسم والدي بعد هروب والدها مني وعدم تنفيذ وعده بالزواج".

تحكي والدة الطفلة عن واقعة وفاتها قائلة "أول امبارح كان الجو برد شديد، وجبت موقد نار قعدت جنبه ألعب أنا ورحمة، بعد تناولى العشاء ثم بكت وخدتها في حضني، ورضعتها، ونامت مني وغلبني النوم أنا كمان، وصحيت الصبح، لقيتنى نايمة عليها، وهى ميتة".

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، كشفت عن تفاصيل وفاة رضيعة "45 يوما"، أثناء نومها بجوار والدتها بمنطقة دار السلام، وتبين من التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، أن الأم تقيم بصحبة ابنتها في غرفة بعقار تحت الإنشاء، وأثناء نومها تقلبت في الفراش فكتمت أنفاس الرضيعة، مما أسفر عن وفاتها.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن الأم سبق اتهامها في قضية تسول، وأقامت علاقة غير شرعية مع أحد عمال النظافة "لا تعلم بياناته"، بعدما وعدها بالزواج، مما أسفر عن حملها.

وأضافت التحريات أن الأم لم تقصد قتل طفلتها، وأنها أثناء إرضاع الطفلة غلبها النوم، فكتمت أنفاس الصغيرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت النيابة حجز الأم على ذمة التحريات، والاستماع لأقوالها مرة أخرى.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة دار السلام، يفيد بحضور ربة منزل "ز. س" 30 عاما، متسولة، وتقيم بغرفة بمنزل تحت الإنشاء بعزبة خيرالله، وطلبت تحرير محضر أفادت فيه باكتشاف وفاة نجلتها الرضيعة "رحمة " 45 يوما (غير معلوم والدها وليس لها شهادة ميلاد) وذلك حال استيقاظها من نومها، ورجحت أن يكون سبب الوفاة قيامها بالنوم على الطفلة عن طريق الخطأ، ولا يوجد أي إصابات ظاهرية بالطفلة.