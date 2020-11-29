خدعها بالشوكولاتة.. حبس صاحب سوبر ماركت اعتدى على طفلة في نجع حمادي

أمرت النيابة العامة في مركز نجع حمادي، بحبس صاحب سوبر ماركت متهم باغتصاب طفلة، وقررت النيابة عرض المتهم والطفلة على الطب الشرعي، لإعداد تقرير حول الواقعة.

وقال مصدر أمني، إن المتهم اعترف بمحاولته اغتصاب الطفلة حيث استدرجها داخل المحل عن طريق إغرائها بالشوكولاتة.

وكانت ربة منزل، اتهمت صاحب سوبر ماركت، بالاعتداء الجنسي على طفلتها في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بتحرير بلاغ من ربة منزل، تتهم فيه "ع. و. س" صاحب سوبر ماركت، باغتصاب ابنتها (9 أعوام). وجرى العرض على النيابة للتحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.