المتهم بقتل نجار بسبب "طرطشة المياه": روحت في "شربة ميه"

"يا ريت كانت المية غرقتني ومكنتش قتلته.. روحت فى داهية بسبب شربة مية" بهذه الكلمات اعترف حارس عقار أمام النيابة بتفاصيل قتل نجار فى مشاجرة بسبب "طرطشة المياه" بمنطقة البساتين.

وأضاف المتهم فى اعترافاته: لم أقصد قتل المجني عليه ولكنه اعتدى علي بالسب أمام المارة فحاولت الدفاع عن نفسي أمام الأهالي.

وتابع المتهم اعترافته: "يوم الجريمة حضر لي شقيقي وطلب مني الذهاب معه لشراء احتياجات زواج صديقنا من السوق بمنطقة البساتين، أثناء سيرنا فى الطريق كنت أقود الدراجة وكان الجو سيئا بسبب الأمطار، ففوجئت أن أحد الأشخاص يسبني، وتوقفت ونشبت بيننا مشاجرة وتعدى كل مننا على الآخر، وحضر أقاربي وأثناء المشاجرة قمت بدفعه فسقط جثة هامدة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهمين بسبب تناثر المياه عليه أثناء سيره بمسرح الجريمة، بمنطقة البساتين.

وأوضحت التحريات أن المتهم استعان بشقيقه و2 آخرين وتعدوا بالضرب على الضحية حتى الموت، وألقي القبض عليهم من قبل الأهالي وقاموا بتسليمهم لرجال المباحث، وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم وشقيقه و2 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة .

تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة البساتين من مستشفى البنك الأهلي باستقبالها "محمود أ م"، 59 سنة، نجار ومقيم دائرة القسم توفي دون إصابات ظاهرية.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير قائد دراجة بخارية أعلى بركة مياه تناثرت المياه على ملابس المجني عليه فحدثت مشادة كلامية بينه وبين المتوفى استعان خلالها قائد الدراجة بذويه وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بدفعه ما أدى لسقوطه أرضا ووفاته.