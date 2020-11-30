اعترافات قاتل خالته في الجيزة: "كان نفسها تحج.. بس عايز مخدرات"

أدلى عاطل متهم بقتل خالته في منطقة بولاق الدكرور، باعترافات صادمة خلال مناقشته بعد ضبطه، بمعرفة الأجهزة الأمنية بالجيزة.

واعترف المتهم بارتكاب جريمة قتل خالته، معللا ذلك بحاجته للمال لشراء مواد مخدرة، عقب نفاد أموال كان اقترضها من صديق له بحجة شراء أدوية.

وقال المتهم: "فلوسي خلصت، وخالتي ست كبيرة قاعدة لوحدها، وقولت مفيش غيرها.. أنا كنت عارف أنها كانت ناوية تبيع دهبها عشان تروح الحج لما يفتح، بس أنا برضو كنت محتاج مخدرات ضروري".

وأكمل المتهم اعترافاته، بقوله إنه دخل الشقة بشكل طبيعي، كونه معروف لها ونجل شقيقتها، ودائم الزيارة لها.

وأضاف: "قبل ما أروح ليها أنا جهزت خشبة، عشان لو كشفت أمري أو حاولت تقاوم اقتلها، لأني كان لازم أطلع من عندها بفلوس بأي طريقة".

وأكد المتهم، أنه دلف إلى الشقة وطلب من خالته إعداد طعام له، فتوجهت إلى المطبخ لإعداد الطعام له، فاستغل كبر سنها، وأسرع بالدخول إلى الغرفة بحثا عن أي متعلقات أو أموال، إلا أنها خرجت مسرعة من المطبخ وضبطته متلبسا.

لم يجد المتهم مبررا أو سببا منطقيا لتواجده في غرفة نوم خالته، فبادر بالهجوم عليها بالقطعة الخشبية التي بحوزته، وسدد لها عدة ضربات متتالية فى الرأس، وفقدت وعيها، ثم لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، بينما تمكن المتهم من الاستيلاء على خاتمين، وهرب، ولاحظ عدد من الجيران، أن باب شقة المجني عليها مفتوح، وفوجئوا بوفاتها.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بالعثور على جثة ربة منزل 62 سنة داخل شقتها متوفية، إثر وجود إصابات رضية بالرأس، كما تبين وجود بعثرة وسرقة مشغولات ذهبية، فأمر اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن مرتكب الواقعة، نجل شقيقتها، حيث تم تحديد أماكن تردده وتواجده.

وتمكنت قوة أمنية، يقودها المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، من القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة، خلال مناقشته بمعرفة العقيد أيمن الشرقاوي، مفتش مباحث غرب الجيزة.

واعترف المتهم بقتل خالته بقصد سرقتها، حيث تعدى عليها بقطعة خشبية غليظة حادة الحواف، واستولى منها على خاتمين، وأرشد عن مكان المسروقات، والأداة المستخدمة في الجريمة.