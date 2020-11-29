عاطل يقتل خالته ببولاق الدكرور: عايز فلوس اشتري مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على عاطل، بتهمة قتل خالته، وسرقة مشغولاتها الذهبية، لتوفير أموال لشراء مواد مخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، للنيابة العامة.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل 62 سنة داخل شقتها متوفية، إثر وجود إصابات رضية بالرأس، كما تبين وجود بعثرة وسرقة مشغولات ذهبية.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن مرتكب الواقعة، نجل شقيقتها، حيث تم تحديد أماكن تردده وتواجده.

وتمكنت قوة أمنية، يقودها المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، من القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة، خلال مناقشته بمعرفة العقيد أيمن الشرقاوي، مفتش مباحث غرب الجيزة.

واعترف المتهم بقتل خالته بقصد سرقتها، حيث تعدى عليها بقطعة خشبية غليظة حادة الحواف، واستولى منها على خاتمين، وأرشد عن مكان المسروقات، والأداة المستخدمة في الجريمة.