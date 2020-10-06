حادث مروع يقتل فرحة "أحمد" وبنت خالته قبل خطبتهما: العروسة ماتت

سيارة مسرعة يقودها شاب كانت وراء إنهاء أحلام شاب وابنة خالته، كانا في طريقهما لشراء بعض الأغراض المتعلقة بإقامة حفل خطوبتهما، الذي كان مقررًا له بعد أيام قليلة، قبل أن يفرقهما حادث سير أثناء عبورهما الطريق، حيث توفيت الشابة فيما نقل الشاب إلى المستشفى في حالة خطيرة.

الشاب الذي يدعى أحمد عصام، كان في طريقه لمرور الطريق أمام أحد المولات التجارية الشهيرة، برفقة خطيبته، ما استدعى أحد سائقي السيارات لتهدئة سرعته من أجل السماح لهما بالمرور، إلا أن سيارة مسرعة جاءت من الخلف لتصطدم بالسيارة الأولى، التي انقلبت من شدة الاصطدام، وفقًا لمحمد عبد الهادي جار الشاب وصديق والده.

ويقول عبد الهادي في حديثه لـ"الوطن" عن تفاصيل الحادث: "سيارة مسرعة جاءت من الخلف صدمت السيارة الأخرى أمامها، التي انقلبت على الفور، لتدهس الفتاة فيما طار الشاب إلى الهواء قبل أن يسقط أرضًا".

الشابة التي تعرضت للدهس تحت السيارة المنقلبة، توفيت على الفور، بينما تعرض خطيبها لإصابات خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج في الرعاية المركزة، حيث فقد الوعي.

ويقول عصام أحمد، والد الشاب: "علمت بالحادث ليلًا بعدما تحدث عنه بعض رواد مواقع التواصل من قبل شهود عيان شاهدوا الحادث، لأذهب فورًا إلى المستشفى التي يتلقى بها ابني علاجه".

وعن حالة الشاب الصحية أوضح: "أصيب بشرخ في الحوض وكدمات قوية متفرقة في جميع أنحاء جسده وتورم في الوجه، ما يثير قلقي أنه ما زال فاقدًا للوعي حتى الآن، لكن عندما خضع لأشعة مقطعية أثبتت أن مخه سليم والحمد لله".