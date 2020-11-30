أمين عام مجلس الشيوخ: اللائحة الداخلية للمجلس ستذهب إلى الرئيس

قال المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن جلسة مجلس الشيوخ فتحت صباح أمس، وتمت مناقشة اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذي كان يمثل لجنته المشكلة كافة الأحزاب الموجودة في مجلس الشيوخ.

وأضاف "عتمان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن المادة الخاصة بتعريف مجلس الشيوخ كان النص المقترح من اللجنة بأن المجلس أحد غرفتي البرلمان وبه يتم المشاركة في التشريع والرقابة، وكان هناك مقترح بشطب كلمتي التشريعية والرقابية كونهما مدرجين في الدستور، وتمت الموافقة على المقترح.

وأوضح أن اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ سيتم إرسالها اليوم صباحا، إلى رئيس الجمهورية، والذي سيقوم بإرسالها لمجس النواب ويقوم بالنقاش حولها، ومن ثم الموافقة عليها وإصدار القانون بها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر، أن النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، قال إن جلسة اليوم، من مجلس الشيوخ كانت مكملة لعمل اللجنة لوضع اللائحة التي استغرق إنشاؤها شهر كامل، حيث كانت اللجنة مكونة من 30 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ، منهم 5 فقط من حزب مستقبل وطن: "خرجت اللائحة بشكل قيم لمشاركة كافة الأحزاب بها".

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك الكثير من الأفكار التي تم وضعها في مشروع اللائحة، وعندما تم طرحها للتداول بين النواب وافق عليها نسبة 90%، اليوم، وتم التشاور بين النواب غير الموافقين حتى الساعة 3 ظهرا وتمت الموافقة من قبلهم أيضا: "كان متوقعا لها أن تستغرق يومين لحين إقرارها".

وأوضح أن أهم ما في تلك اللائحة هي تحديد اختصاصات مجلس الشيوخ في الدستور بما فيها الاختصاصات المتكاملة للمجلس وأعضائه، ولا يوجد بها شيء متعارض مع مهام عمل مجلس النواب طبقا للدستور: "مفيش أي نقطة اتحطت في اللائحة تعطل عمل مجلس الشيوخ علشان المنتج التشريعي في مصر يكون جيد".