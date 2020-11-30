الكحول والعدوى الفيروسية.. أسباب تضخم قلب "مارادونا" عن الحجم الطبيعي

حالة نادرة وغريبة اكتشفها الأطباء خلال فحص وتشريح جثة لاعب كرة القدم الشهير وأسطورة الأرجنتين "دييجو مارادونا"، حيث وجدوا قلبه في حجم غير الطبيعي لدى الإنسان العادي، بل يفوقه مرتين في الحجم، ما دفعهم إلى استئصاله لإجراء بعض الدراسات والاستكشافات عليه.

قلب أي رياضي يتضاعف حجمه نتيجة الضغط الذي يتعرض له خلال الرياضة التي يقوم بها اللاعب، وفقا لما قاله الدكتور محمد سلامة، أخصائي القلب والأوعية الدموية بهيئة المستشفيات التعليمية، لافتا إلى أن هناك اختلافا بين التعضل أو زيادة كثافة عضلة القلب أو تضخم العضلة، وبين تمدد العضلة، مشيرًا إلى أن عضلة القلب تكبر في حالات مرضى الضغط المزمن أو المولودين بهذه الخاصية الجينية.

وأضاف "سلامة" لـ"الوطن"، أن تضخم عضلة القلب ممكن أن يتسبب في الموت المفاجئ، وحين تقطيع العضلة يُلاحظ سماكة جدارها لتصل إلى حوالي 2 سم في بعض الحالات عن الوضع الطبيعي الذي لا يزيد عن 1 سم، وذلك في الحالة الانبساطية، أما في حالة التمدد تموت أجزاء من العضلة وتتحول إلى نسيج ليفي وينتج عنه كبر حجم القلب لأن كسافته وسمكه يكونا أضعف من الباقي، مثل ما حدث مع "مارادونا" الذي حدث له قصور وتمدد مما جعل عضلة قلبه تكبر بشكل ظاهري لأن كثافتها أرفع من الطبيعي.

سلامة: "مارادونا" مولود بقلب طبيعي.. لذلك حقق كل هذه النجاحات

وأشار أخصائي القلب والأوعية الدموية بهيئة المستشفيات التعليمية، إلى أن "مارادونا" كان مصابا بفشل وقصور في عضلة القلب، مضيفًا أن أي عضلة بها سلوك "فسيولوجي" عندما يوضع تحت ضغط شديد يكبر ويزداد في الحجم ويتضخم وكثافته تزيد حتى يتحمل الضغط، وأن ما حدث له نتيجة عدوى فيروسية أو الجلطات وهي أشهر أسباب فشل وقصور عضلة القلب.

وذكر أن "مارادونا" وُلد بقلب طبيعي واستكمل مسيرته على هذا الوضع، وإلا لم يكن يحقق كل هذه النجاحات، لأن القلب يكون في أقوى حالاته وقمة نجاحاته في حالته الطبيعية، على عكس باقي الأعضاء والعضلات، لافتًا إلى أن تضخم القلب يعرض الرياضيين أحيانًا للإصابة بأمراض مثل قصور الشريان التاجي واعتلال كهرباء المخ، مشيرًا إلى أن أحد أسباب حدوث القصور والتضخم هي شرب الكحل، وهو ما كان معروفا عن "مارادونا" إدمانه للكحول.