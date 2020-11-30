مواجهة بين رئيس "الجزيرة" وأحد الأعضاء: الإدارة أجرت مزادا دون موافقتنا

وجه الدكتور حسن الشافعي عضو الجمعية العمومية لنادي الجزيرة انتقادات، لرئيس النادي عمرو جزارين مؤكداً أن شكواه ليست فردية ضد اللجوء إلى المطورين العقارين لكنها تعبر عن قطاع من الأعضاء.

وقال الشافعي خلال مداخلة هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة "ON": "فوجئنا بإعلان مجلس الإدارة الأخير حول إجراء المزايدة لإنشاء فروع جديدة للنادي رغم أننا كأعضاء لدينا فرع الجزيرة أكتوبر الذي يعاني عدم اكتمال جاهزيته على مدار سنوات ورغم ذلك يسعى المجلس للتوسع".

وأضاف: "رد الفعل الطبيعي أن نعقد جمعية عمومية غير عادية لطرح الفكرة بين الأعضاء، وهذا طبيعي أن يتخذ من قبل مجلس الإدارة لأنه مفوض من الأعضاء لاتخاذ القرارات دون أن تكون رغماً عنهم وفجأة والأولى قبل أن نبدأ في مناقشة مدى قبول الفكرة من وزارة الإسكان أن نحصل على موافقة أعضاء الجمعية العمومية".

وتابع: "دعيت الأعضاء وحصلنا على توقيع قرابة 2000 عضو لكن إجراءات الدعوى تقتضي بتوقيع عدد أكبر من الأعضاء ومن أجل الوقت ومضي الإجراءات الخاصة بمجلس الإدارة لجأت إلى رفع الدعوى بشكل منفرد".

وأردف: "الدعوى مش خناقة، دي تعبير عن الرأي والاعتراض عاوزين نفهم؟ وإذا كان الجزيرة نادي رياضي فأولى بينا أن نتسم بروح الاختلاف وتطبيق اللوائح والقوانين، مش عارفين علينا إيه ديون جديدة أو غير كده ؟".

وعقب رئيس النادي على ما تقدم قائلاً: "أيوه إحنا متعثرين في فرع أكتوبر لعدم وجود قدرات مالية، ولجوئنا للمطور ليس استدانة فهو مستثمر سيحمل مخاطرة الانشاء ويحصل على حصيلة العائد على استثماراته من عضويات المنضمين الجدد للفروع التي من المزمع إنشاؤها وأكد أنه لن يتخذ أية إجراء دون موافقة أعضاء الجمعية العمومية".

ليرد الشافعي، قائلًا: "النقاش لازم يبقى من الفكرة قبل اللجوء إلى أي إجراءات".