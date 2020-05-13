بروتوكول تعاون لإقامة حجر صحي في نادي الجزيرة

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، وكل من نادي الجزيرة الرياضي، وبنك التعمير والإسكان، لتخصيص وتجهيز مبنى بالنادي ليصبح حجرا صحيا لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، من الحالات البسيطة إكلينيكيًا، وذلك في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمعية لدعم جهود الدولة والقطاع الصحي للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه وقع البروتوكول كل من اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو عادل إسماعيل رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، والأستاذ حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والعضو المنتدب.

وأضاف مجاهد أنه بموجب البروتوكول سيتم تخصيص المبنى الاجتماعي داخل نادي الجزيرة الرياضي بمدينة 6 أكتوبر كحجر صحي لاستقبال الحالات البسيطة إكلينيكيًا من مصابي فيروس كورونا، ومتابعة حالتهم الصحية، واستكمال المتابعة الطبية لهم لحين تمام شفائهم، حيث يبدأ استقبال الحالات من منتصف مايو الجاري ولحين متابعة تطورات الأزمة.

وأشار "مجاهد" إلى أن بنك التعمير والإسكان سيجهز المبنى ويوفر سبل الإعاشة اللازمة، على أن تتولى وزارة الصحة والسكان الإشراف على المبنى طبيًا وفنيًا، وتوفير الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، إضافة إلى توفير مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمتابعة الحالات المرضية.

وتفقدت وزيرة الصحة والسكان يرافقها وزير الشباب والرياضة، المبنى المخصص لاستقبال الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا، حيث يتكون من دورين بطاقة استيعابية 200 سرير مقسمة على 4 قاعات، اثنين للسيدات والأطفال، واثنين للرجال، ووجهت الوزيرة بتوفير جهاز الأشعة المقطعية وخدمة "الواي فاي"، وشاشات التليفزيون، داخل تلك القاعات، كما اطمأنت أيضًا على الانتهاء من عقود الأمن والنظافة والتخلص من النفايات الخطرة، إضافة إلى عقود الوجبات الغذائية، على أن يتم استلام المبنى بداية الأسبوع القادم.

ولفت "مجاهد" إلى أنه سيتم توفير 110 أفراد من الأطقم العاملة بالمبنى، وسيشمل الطاقم الطبي ٦٠ طبيبًا وممرضًا، إضافة إلى أفراد النظافة والأمن، موضحًا أنه سيتم استقبال الحالات بدءًا من السبت المقبل.

ومن جانبه، ثمن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة جهود وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوفير رعاية طبية فائقة للمصابين بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تلعب دورًا خدميًا ومجتمعيًا مع وزارة الصحة والسكان وباقي الجهات المعنية، لتسخير كافة إمكانياتها لمواجهة الفيروس، وتوفير المدن الشبابية وبيوت الشباب والأندية الرياضية وعدد من مراكز الشباب وغيرها، لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر "فوزي" أنه سيتم تكوين لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجهات الثلاث، من شأنها التنسيق بينهم لمتابعة تنفيذ البروتوكول، وتذليل أي عقبات تحول دون تنفيذه، لتقديم الخدمات اللازمة للمرضى بجودة وكفاءة عالية.