إصابة 10 أشخاص في حادثي تصادم بسوهاج

أُصيب 6 أشخاص، صباح اليوم، في حاث تصادم بين سيارة نقل و"توك توك" بدائرة مركز البلينا، كما أصيب 4 أخرين في تصادم بين سيارتين "ميكروباص" بدائرة مركز طهطا شمال المحافظة، تم نقل المصابين للمستشفيات القريبة، ورفع آثار الحادثين، واخطرت النيابة العامة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الغربي بناحية "بني حميل" إنتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط المركز.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "عماد.ع.ع" 32 عامًا، سائق ويقيم بدائرة مركز جرجا، اختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بـ"توك توك" قيادة "أحمد.ر.ا" 20 عامًا سائق ويقيم بندر البلينا.

نتج عن الحادث إصابة قائد التوك توك و"صابر.ع.ع" 42 عاما عامل، "علي.ص.ع" 15 عاما طالب ويقيمان بدائرة مركز جرجا من مستقلي السيارة، "إيمان.ب.م" 19 عاما ربة منزل، "شيماء.ر.ث" 20 عاما ربة منزل، "سلوي.ف.ع" 20 عاما طالبة ويقيمون بناحية دائرة المركز من مستقلي التوك توك، باشتباه كسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفتي البلينا المركزي وسوهاج الجامعي.

كما تبلغ لمركز شرطة طهطا وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الغربي بناحية الشيخ زين الدين، انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة "أحمد.م.م" 19 عامًا، سائق ويقيم بدائرة مركز أسيوط إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بسيارة "ميكروباص" قيادة "عماد.م.ع" 37 عامًا سائق، ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائدي السيارتين والطفل "عبد الرحمن.م.م" 5 سنوات ويقيم بناحية دائرة مركز أسيوط من مستقلي السيارة الأولي، "جرجس.ب.ح" 50 عامًا، عامل ويقيم بدائرة المركز من مستقلي السيارة الثانية بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفي طهطا العام وسوهاج الجامعي