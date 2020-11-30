أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-11-2020 في مصر: مستقر لليوم الثاني

شهدت أسعار الذهب استقرارًا بمحلات الصاغة لليوم الثاني على التوالي، بعد عدة ارتفاعات وانخفاضات متتالية شهدها المعدن الأصفر في الأيام القليلة الماضية، وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 889 و891 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 778 و780 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 667 و669 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6224 و6240 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

ووفقًا لوكالة "رويترز"، انخفض الذهب اليوم الاثنين، ويمضي على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري في أربع سنوات، إذ حفّز تفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي من فيروس كورونا مدفوع باللقاح المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 1771.22 دولار للأوقية (الأونصة)، ليهبط 5.7% منذ بداية الشهر الحالي، في أكبر تراجع منذ نوفمبر 2016، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1775 دولارًا.

وتعززت المعنويات بعد أن أظهرت بيانات أنّ أنشطة المصانع في الصين، سجلت نموا بأسرع وتيرة في أكثر من 3 سنوات في نوفمبر.

ويترقب المستثمرون الآن شهادة يدلي بها جيروم باول، محافظ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أمام الكونجرس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 2.9% إلى 22.03 دولار، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 959.13 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 2420.36 دولار.

شعبة الذهب تتوقع المزيد من الخسائر حتى نهاية 2020

وفي تصريح سابق للدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، قال إنّه سيظل هناك تذبذبًا واضحًا في سوق الذهب بين ارتفاع وانخفاض، وذلك حتى النصف الثاني من شهر يناير المقبل، لتتضح بعد ذلك الرؤى، مضيفًا أنّ المعدن الأصفر متجهًا نحو المزيد من الخسائر حتى نهاية عام 2020، إذا عُززت الآمال بشأن لقاحات كورونا.

كما يتوقع رئيس شعبة الذهب، أن تشهد أسعار الذهب انخفاضات متتالية خلال جلسات الأسبوع الحالي بنحو 70 إلى 80 دولارًا بالأوقية، قائلًا: "ربما نرى هبوط الأسعار إلى أدنى مستوى 1700 دولارا للأوقية، ما لم تظهر عوامل داعمة للارتفاع"، مؤكدًا أنّ هبوط الأسعار سيشجع زيادة الطلب الاستهلاكي للأفراد، فيما ينخفض الطلب الشرائي للصناديق المتداولة بالبورصة والبنوك المركزية العالمية.

وأوضح نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، سبب الارتفاعات والانخفاضات المتتالية التي تشهدها أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، أنّها بسبب عملية المضاربات، وذلك عن طريق توجه المضاربين للشراء، ما يتسبب في ارتفاع سعره، مشيرًا إلى أنّ هذه الارتفاعات والانخفاضات المتوالية لأعيرة الذهب، تربك عمليات البيع والشراء في السوق المحلي، كما يتوقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا خلال الأيام المقبلة ليصل إلى سعر 2000 دولار للأوقية.