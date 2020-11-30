عاجل.. أسعار الذهب تتراجع 9 جنيهات وتوقعات بمزيد من الانخفاض

سجلت أسعار أعيرة الذهب في تعاملات سوق المال تراجعًا بقيمة 9 جنيهات، عقب استقرار لم يدم طويلًا، ليباع عيار 24 بـ890 جنيهًا مقابل 899 جنيهًا أمس، وعيار 21 نحو 779 جنيهًا، وعيار 18 نحو 668 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ6 آلاف و237 جنيهًا، وبيعت الأوقية بـ1788.10 جنيه أي بتراجع 1.28%.

وتراجع الذهب الأسبوع الماضي، مع بدء عملية انتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض رسميًا، وتفاؤل إزاء لقاحات لفيروس كورونا، ما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وتوقع الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أنَّ تشهد أسعار الذهب انخفاضات متتالية خلال جلسات الأسبوع الحالي بنحو 70 إلى 80 دولارًا بالأوقية، مضيفًا "ربما نرى هبوط الأسعار أدنى مستوى 1700 دولارا للأوقية، ما لم تظهر عوامل داعمة للارتفاع"، مؤكّدًا أنَّ هبوط الأسعار سيشجع زيادة الطلب الاستهلاكي للأفراد، فيما ينخفض الطلب الشرائي للصناديق المتداولة بالبورصة والبنوك المركزية العالمية.

واضاف أنَّ سوق الذهب سيظل مذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض حتى النصف الثاني من شهر يناير المقبل، وبعدها تتضح الرؤى، إلا أنّ المعدن النفيس يتجه نحو مزيد من الخسائر حتى نهاية 2020، إذا عُززت الآمال بشأن لقاحات كورونا.

وأظهرت تقارير إيجابية بابتكار شركتي "فايزر" و"مودرنا" للقاحين لفيروس فيروس كورونا تصل فاعليتهما إلى 95%.

ونوه "وصفي"، إلى أنّ المعدن الأصفر يصعد نتيجة عدم الاستقرار وغياب الشفافية عالميًا، وكان الرابح الأكبر في ظل كل الظروف الاقتصادية والسياسية التي يعيشها العالم، وهو ما حدث في أزمة فيروس كورونا التي تراجعت معها معظم بورصات الأسهم والعملات عدا الذهب الذي حقق أرقامًا قياسية، ووصلت الأونصة إلى رقم تاريخي عند مستوى 2074 دولارًا منتصف أغسطس الماضي، وقفز الجرام أكثر من 1000 جنيه لأول مرة على الإطلاق.