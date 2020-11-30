الأمن يفحص بلاغ تغيب "فتاه الجيزة": "شهد" راحت الدرس من 5 أيام ومرجعتش

قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إنَّه جار فحص بلاغ تغيب فتاة تدعى شهد محمود شعبان (16 سنة) والمتغيبة عن منزلها بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات أنَّه وُرد بلاغ من محمود شعبان يفيد بتغيب نجلته "شهد" الطالبة في الصف الأول الثانوي عن المنزل، مضيفًا أنَّ ابنته خرجت يوم 25 من الشهر الجاري للذهاب إلى أحد الدروس الخصوصية ولم تعد للمنزل من وقتها، موضحًا أنَّ سبب تأخره في تحرير محضر بالتغيب كونه يعمل في إحدى الدول العربية وبمجرد أنَّ أخبره شقيقها بتغيبها عاد في الحال.

والد "شهد" بمحضر التغيب: كنت خارج البلاد.. وعدت فور علمي باختفائها

وأوضحت التحريات، أنَّه تمّ التحفظ على جميع كاميرات المراقبة في المنطقة منذ خروج "شهد" من المنزل وحتى اختفائها، مبينة أنَّه تمّ استئذان النيابة العامة للحصول على المكالمات التي أجرتها الفتاة من هاتفها بشركة المحمول.

زميلات "شهد" يؤكدنّ عدم حضورها الدرس.. وشقيقها وأهل البلد يبحثون عنها دون جدوى

ونوهت التحريات، إلى أنَّه تمّ الاستماع إلى أقوال كل زميلات "شهد" في الدرس الخصوصي، والواتي أجمعنّ على أنَّها لم تحضر الدرس في ذلك اليوم وهو 25 نوفمبر 2020 "يوم التغيب".

الأب: "شهد" خرجت الساعة 11 صباحًا ولم تعد للمنزل في الـ2 ظهرًا موعدها المعتاد

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة القناطر بلاغًا من محمود شعبان يفيد بتغيب ابنته "شهد"، (16 سنة - طالبة في الصف الأول الثانوي عن المنزل)، حيث أوضح والدها في البلاغ أن ابنته بتاريخ 25 نوفمبر الجاري خرجت من المنزل في الساعة الـ11 صباحًا للذهاب إلى الدرس الخصوصي، وفي الساعة الثانية بعد الظهر وهو موعد عودتها لم تعد للمنزل. وتابع الأب في بلاغه، أنَّ نجله الآخر بحث عن "شهد برفقة شباب البلد ولم يعثروا عليها.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وفحص جميع علاقاتها سواء في المدرسة أو الدرس الخصوصي.