جهود مكثفة للبحث عن عجوز مريض بالزهايمر تغيب عن منزله في شبرا

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها للعثور على مُسن متغيب منذ فجر أمس الثلاثاء، ولم يتم العثور عليه، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور قسم شبرا الخيمة أول، بورود بلاغًا من أسرة "حسين توفيق" 69 عاما، مقيم بمنطقة مدينة التعاون بشبرا الخيمة بالقليوبية، أفادت خلاله بتغيبه منذ فجر أمس الثلاثاء، ولم يتم العثور عليه حتى الآن، مع أن ذويه قاموا بالاستعلام عنه في كافة المستشفيات والمناطق المحيطة دون جدوى، وتحرر محضرًا رقم 7043 لسنة 2020 إدار قسم اول شبرا الخيمة.

وتشكل فريق بحثى قاده اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، والمقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، لمحاولة العثور على المسن المتغيب.

وبالفحص أكدت أسرة المتغيب أنه يعانى من مرض "الزهايمر"، ودائم النسيان لأسمه ومقر سكنه المذكور، كما تم توزيع نشرة بصورته على الكمائن المتحركة والثابتة وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة بمنزله لسرعة تحديد مكانه والعثور عليه، وحرصت أسرته على نشر أرقام تليفونات خاصة بهم لسرعة التواصل مع أى شخص يجد المتغيب، وهى 01013562258 – 01228222798.