"علاقة عاطفية".. كشف غموض تغيب سيدة عن بيت الزوجية في شبر الخمية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، من كشف غموض تغيب ربة منزل عن مسكن الزوجية بشبرا الخيمة لعدة أيام، بعد تركها زوجها وطفلها الرضيع، وادعت إختطافها؛ إذ تبين أنها خرجت من منزلها بإرادتها صحبة أحد الأشخاص، ارتبطت به بعلاقه عاطفية، وقررا أن يعيشا مع بعضهما بعض الوقت، في إحدى الشقق بالقاهرة.

وتلقى العميد أحمد سالم، مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بلاغا من أحد الأشخاص بتغيب زوجته وطفلهما البالغ من العمر عام ونصف، في أثناء عودتها من منزل أهليتها بمحافظة الإسماعيلية.

وفي وقت لاحق، تردد الزوج والزوجة على قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بمديرية أمن القليوبية، وادعت الأخيرة تعرضها للتخدير، وسرقة مصوغاتها الذهبية من قِبل سائق مركبة أجرة "ميكروباص"، وتركها وطفلها بالشارع.

وأخطر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتوصلت تحريات اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، أن حقيقة الواقعة تتمثل في ارتباط الزوجة المتغيبة بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص، واتفقت معه على مغادرتها منزل الزوجية، بمحض إرادتها وتوجهها صحبته إلى أحد الشقق السكنية المستأجرة بالقاهرة، وسلمته مصوغاتها، وباع جزء منها؛ لتدبير احتياجاتهما المعيشية.

وحال استشعارهما بتصعيد أهليتها للموقف، وتناول الواقعة على المواقع الإلكترونية بغيابها واختطافها في ظروف غامضة، قررا اختلاق قصة تعرضها للخطف وسرقة مصوغاتها الذهبية، وعادت الزوجة لمنزل زوجها تؤكد له أنها اختطفت وسرقت، من قبل سائق مركبة ميكروباص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث، وإحضار ربة المنزل، وضبط الشخص التي كانت معه؛ لسؤالهما حول الواقعة.