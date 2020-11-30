تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة وحلول جذرية لزيادة الملوحة

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة، في إطار متابعة المشروعات والأعمال بمختلف محافظات الجمهورية.

وشدد عبدالعاطي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا فى جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح عبدالعاطي، أن وزارة الموارد المائية والري تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل الترع، نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، إضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، فضلًا عن رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.

ووجه وزير الري بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، باعتباره أحد أهم أولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أهمية هذا المشروع في ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين، مع التأكيد على أن تكون أولوية أعمال تأهيل الترع متزامنة مع تحويل الزمام الواقع عليها للري الحديث بما يسمح بترشيد استهلاك المياه بالطريقة المثلى.

وأشار إلى صدور الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري، للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري، للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد 5% سنوياً.

ووجه بضرورة متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية وقطاعات وجسور المصارف وكافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، وذلك لمواجهة موسم الأمطار والسيول وتجنباً لحدوث أي أزمات أو إزدحامات فى المجاري المائية، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت تأهيل وتعلية جسور مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لضمان جاهزية المصرف لاستقبال أى كميات من المياه بدون حدوث أى إزدحامات أو مشاكل.

مشروع لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بتكلفة 14 مليار جنيه

واستعرض الوزير موقف مشروع مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والجاري تنفيذه حالياً بتكلفة قدرها 14,2 مليار جنيه، لمعالجة حوالي 1,7 مليار م3/سنة من مياه الصرف الزراعي لتحسين البيئة وسد الفجوة المائية، كما استعرض موقف الدراسة التي تعدها الوزارة حالياً للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيري غرب الدلتا، وذلك على غرار ما يتم تنفيذه حالياً فى مصرف بحر البقر لمجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.

كما استعرض الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والذى يهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعي، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من إعداد المنظومة الإلكترونية لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة، وذلك في إطار مجهودات الوزارة للتحول الرقمي.