 رئيس جامعة أسيوط يشكل لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد وإتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ،

وقال رئيس الجامعة، في تصريح له، اليوم، إن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بدأت أعمالها بعقد أولي اجتماعاتها الرسمية، حيث أكدت الدكتورة مها غانم خلال الإجتماع أن الهدف من اللجنة رصد وإثبات المخالفات التى قد ترتكب داخل الحرم الجامعى للإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الجامعة.

وأشارت إلى إعداد تقرير بتلك المخالفات للعرض على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم ، لافتة إلى توجيه كافة القطاعات المختلفة بالجامعة ومستشفياتها بضرورة تنفيذ آليات مواجهة الفيروس على الطلاب والعاملين وأعضاء هئية التدريس، من حيث النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

وأشاد رئيس الجامعة بدور اللجنة الاحترازية التي تم تشكيلها من أجل التعريف بالاجراءات الاحترازية ونشر ثقافة الوقاية والتعريف بأهم السلوكيات الصحيحة وتجنب الخاطئ منها وذلك للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين وأعضاء هئية التدريس فى الجامعة ومستشفياتها من خلال التنبيه عبر اللوحات الارشادية في الأماكن الأكثر تردداً، إلى جانب تفعيل نشر هذه الإجراءات الاحترازية على موقع الجامعة ، مضيفاً أن دور اللجنة هو نظام لائحى ووقائي صارم تتمثل فى المنع والعقاب من دخول الجامعة والكلية بخلاف الغرامات المالية .