إصابة وزيرة الدفاع النمساوية بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية، اليوم الhثنين، إصابة وزيرة الدفاع كلوديا تانر بفيروس كورونا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية قوله إنَّ، "تانر" تعمل بشكل جيد في الوقت الراهن، وستواصل مهام عملها من المنزل.

كانت وزارة الداخلية النمساوية، قد أعلنت أنَّه منذ بداية انتشار الوباء تمّ تسجيل 279 ألفًا و708 حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وتعافى من المرض 216 ألفًا و998 شخصًا.