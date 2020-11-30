طرح 12 محلا تجاريا ووحدة إدارية ومهنية وصيدليتين بـ"6 أكتوبر الجديدة"

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنَّه تمذ طرح 6 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من 19م2 إلى 40م2، وكذا طرح 6 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 63م2، بمناطق "سوق الحي 209، سوق الإسكان فوق المتوسط، التوسعات الشمالية، جنوب الأحياء شباب 63م2).

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، في بيان صادر اليوم، أنَّه تمّ طرح المحال والوحدات بأنشطة مختلفة لتلبية الاحتياجات المختلفة للمدينة، لا سيما المناطق التي ستشهد توسعات مستقبلية، مؤكّداً حرص الجهاز على توفير الخدمات المختلفة وسبل الراحلة لقاطني مدينة 6 أكتوبر الجديدة.