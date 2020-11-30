بروتوكول تعاون بين "مياه أسيوط" وبنك مصر لتفعيل التحصيل الإلكتروني

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، توقيع الشركة ومسؤولي بنك مصر بروتوكول تعاون لدعم مراكز خدمة العملاء وسيارتي خدمة العملاء المتنقلة بعدد 50 ماكينة تحصيل الكتروني كمرحلة أولى من مراحل التعاون المبرم في البروتوكول لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال "المحفظة الإلكترونية".

وأوضح رئيس الشركة، في تصريح له، اليوم، أن توقيع البروتوكول يأتى في غطار تفعيل منظومة التحول الرقمي والجاهزية لتفعيل التحصيل عن طريق الكروت، وأكد "عبد الغفار" حرص الشركة على النهوض بمستوى الآداء المقدم للعملاء والسعى الجاد لميكنة الخدمات والاستعانة بالأنظمة الإلكترونية التى ستوفر على العميل عبء الانتظار وإهدار الوقت، ما يعود بالنفع على جميع المواطنين وتقديم مختلف الخدمات التي يحتاجون إليها فى اسرع وقت ممكن ودون عناء.