اليوم.. بدء صرف معاشات الشريحة الأولى لـ2.4 مليون قائم بالصرف

بدأت منافذ صرف المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، استقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث بدأ الصرف للشريحة الأولى، وعددها 2.4 مليون قائم بالصرف ، وذلك على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء 1 و2 ديسمبر.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه مع بدايات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا، واستمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدي فيروس كورونا، جرى تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد، وعددهم 6.5 مليون مواطن إلى 3 شرائح، أسوة بما تم في الأشهر السابقة.

وأشار إلى أنه سيتم الصرف للشريحة الثانية، وعددها نحو 2.4 مليون قائم بالصرف، يومي الخميس والأحد الموافق 3 و6 ديسمبر.

الصرف لـ 10.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية تُقدر بـ18 مليار جنيه

أما الشريحة الثالثة وعددها 1.7 مليون قائم بالصرف، اعتبارا من يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر، مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM، الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر، مشيرا إلى أن هناك نحو 10.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ، بتكلفة إجمالية تُقدر بـ18 مليار جنيه.

يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة أثناء عملية الصرف

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم توفير مندوبي البنوك المصرية، داخل منافذ صرف الهيئة، بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة، أثناء عملية الصرف، على أن يتم تنشيطها والصرف بها اعتبارا من الشهر التالي.

وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها، إجراء عملية الشراء وسداد المستحقات الحكومية وجميع الخدمات المصرفية التي ينتجها البنك، مثل عمليات الإقراض.