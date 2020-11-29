آخر أخبار مصر.. مواعيد صرف معاشات ديسمبر وإلغاء رسوم القمامة الموحدة

بين التعليم والإسكان وصرف المعاشات تنوعت الأخبار اليوم على مدار الساعة، وتستعرض "الوطن" في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها خدمة "آخر أخبار مصر"، التي تضم أبرز الأخبار الخدمية التي تهم المواطنين اليوم، على النحو التالي:

مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر

أقل من 48 ساعة، تفصلنا عن صرف معاشات شهر ديسمبر لمستحقيها، ويأتي الموعد في ظرف استثنائي حيث الموجة الثانية من فيروس كورونا، وعليه أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات ديسمبر بداية من الثلاثاء المقبل على 3 شرائح منعًا للتكدس ولتطبيق الإجراءات الاحترازية.

الفائزون بقرعة أراضي الإسكان الاجتماعي بدمياط

بدأت قبل قليل إجراءات القرعة اليدوية للمتقدمين لشراء قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، والمطروحة للحجز بالمدن الجديدة، في الفترة من 15/9/2020 : 15/10/2020، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، باستاد نادي المقاولون العرب بمدينة نصر.

عناوين وأرقام مكاتب السجلات العسكرية على مستوى الجمهورية

دشنّت إدارة السجلات العسكرية موقعًا إلكترونيًا، يقدم الكثير من الخدمات التي تؤدى للعسكريين أثناء وجودهم بالخدمة وبعد انتهاء خدمتهم، وتقدم تعريفًا شاملًا للخدمات التي يمكن الحصول عليها من إدارة السجلات العسكرية، وكذا الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الخدمة في أقل وقت ممكن.

"الوزراء": لا علاقة بين مواعيد منافذ التموين وقرار إغلاق المحال الجديد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية تزامنا مع قرار تنظيم مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية.

ضخ 950 ألف عبوة "سينتوسينون" في الأسواق لإنقاذ الحوامل من النزيف

أعلنت شركة سيديكو الوطنية للأدوية، إحدى شركات أكديما التابعة لوزارة الصحة، ضخ 950 ألف عبوة من دواء سينتوسينون، لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة في الأسواق.

"القوى العاملة" تعين 2334 شابًا بينهم 26 من ذوي القدرات بالقليوبية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 2334 شابًا، من بينهم 26 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 7118 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 2446 فرصة عمل للشباب من الجنسين .

إلغاء رسوم القمامة الموحدة على فاتورة الكهرباء لتطبيق الشرائح

قال ياسر محجوب، نائب مدير البرنامج الوطني للمخلفات، إن اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الذي أقره البرلمان في دورته المنقضية ستحدد الشرائح اللازمة لرسوم المخلفات كل على وحدة والتي ستضاف على فاتورة الكهرباء بعد إلغاء الرسوم الموحدة والتي كانت تفرض في السابق حيث سيتم ربط قيمة الرسوم طبقا لمعدل استهلاك الكهرباء من يستهلك أقل يدفع 2 جنيه، ومن يتجاوز استهلاكه الشريحة الأكبر يدفع 40، كما سنراعي البعد الاجتماعي، فالمناطق الفقيرة ستكون في الشريحة الأولى والعكس.

"التعليم" تطالب أولياء الأمور بسداد المصروفات: غدا الفرصة الأخيرة

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بسرعة سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، مؤكدة أن الفرصة الأخيرة لدفع المصروفات غداً الاثنين الموافق 30 نوفمبر الجاري.