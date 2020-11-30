حزن بين أصدقاء الطبيبة هبة البحيري بعد وفاتها غرقا: صوتك لسه في ودانا

خيّمت حالة من الحزن على أصدقاء الدكتورة هبة البحيري، الطبية بمعهد القلب وأسرتها بمركز الشهداء بالمنوفية، عقب وفاتها غرقا بأحد شواطئ نويبع أمس، مؤكدين أنّها كانت تتميز بحسن الخلق والطيبة والسيرة الحسنة.

ونعت الدكتورة آيات سالم، صديقتها هبة، قائلة: "كانت (هبة) وربنا استردها، شفتي كل الناس بتدعيلك ازاي، كانت رحلتك قصيرة أيها الغريب لكنها كانت رائعة".

وأضافت آيات: "كلنا كنا ساندين عليكي ومحدش كان شايف الهم اللي انتي كنتي شايلاه لوحدك، ورغم كده كنتي تقوليلنا انتوا مالكوا يا عيال فاقدين الأمل كده ليه؟".

وعن الحديث الذي كان يدور بينهما، تقول آيات: "كنت بقولها ربنا يسهل يا هبة، تقولي هيسهل إن شاء الله يا آية، ربنا يكتبلنا الخير ويراضينا يا آية"، متابعة: "صوتك في وداني مش عايز يمشي، اللهم ثبتها عند السؤال وأنر قبرها مد بصرها، واجعله روضه من رياض الجنة يا رب".

وتداول أصدقاء هبة، ما كتبته على صفحتها من دعوات، بأن تكون أول الراحلين من أحبابها، قائلين: "دعيتي كده ليه، إحنا أضعف من إننا نستحمل فراقك يا هبة".

وكانت هبة كتبت منشورا قبل وفاتها بفترة، جاء فيه: "مقلتش أبدا لأي حد إن عندي فوبيا من حاجتين، وفعلا الحاجتين دول بيسببولي رعب رهيب بمجرد التفكير فيهم، أولهم وأقساهم على قلبي هي الغرق في البحر من جوه مش من بره، بخاف منه أوي أوي أوي، مع إني ساعات كتير أقول لنفسي، لازم أدخل ومخافش، أدخل عشان اتغلب على الفوبيا دي، وأنا كل سنة لازم اعيش الموقف ده، إما البحر يقرر ياخد حد من الشباب عندنا، بدخل في مشكلة نفسية مش سهلة ومش بتأثر بأي نوع حوادث زي ما بتأثر بالغرق".

ولقيت الدكتورة هبة، المصير الذي كانت تخشاه، وقالت هنا كوبالي، صديقة الدكتورة هبة: "زي ما يكون كنتِ حاسة يا حبيبتي، رحمة الله عليك يا طيبة، مشيتي بسلام، نحسبك من الشهداء ولا نزكيك على الله".

وفاة الطبيبة هبة البحيري غرقا في نويبع

ولقيت الدكتورة هبة البحيري مصرعها غرقًا في شاطئ بجوار مدينة نويبع بجنوب سيناء، ولفظت أنفاسها بعد محاولة إنقاذها لمدة 24 ساعة داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي.

ولقيت الطبيبة مصرعها أثناء ممارسة رياضة الغوص بأحد شواطئ نوبيع برفقة صديقاتها، وجرى إنقاذها بعد البحث عنها في أعماق البحر الذي استمر نصف ساعة، ونقلت لأحد المستشفيات الصغيرة قرب نويبع، ثم نقلت إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي وهي في غيبوبة تامة، لتلقى مصرعها مساء اليوم.